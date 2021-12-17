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Прикордонники не пустили в Україну російського гітариста

Музикант раніше порушив правила в'їзду на окуповану територію Криму.

Державна прикордонна служба заборонила в'їзд в Україну російському гітаристу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Про це повідомляється на сайті ДПСУ.

За інформацією "Укрінформу", це учасник гурту "Город 312" Олександр Ільчук.

Він прилетів до Києва авіарейсом зі Стамбула.

"На запитання, коли він востаннє відвідував ТОТУ АР Крим, росіянин відповідав, що не пам’ятає, а згодом почав плутатися, називаючи спочатку 2001 рік, потім 2014 рік. При цьому, музикант добре пам’ятав інші місця, де виступав", - повідомила прикордонна служба.

За порушення норм українського законодавства іноземця в Україну не пропустили. Крім того, він отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки.

Нагадаємо, що порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї дозволяє відвідувати Крим тільки через наземні контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Будь-яка людина, яка приїжджає до Криму на автомобілі чи поїзді через міст з Кубані або прилітає літаком автоматично порушує українське законодавство.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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