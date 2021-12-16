Нардепи проголосували за спрямування коштів на виплати шахтарям тільки в першому читанні

Верховна Рада схвалила в першому читанні спрямування 2,4 млрд коштів на виплати заборгованості щодо зарплат шахтарям. Окремі фракції і групи пропонували голосувати і за основу, і в цілому, однак на голосування ставили тільки за основу.

У пояснювальній записці до законопроєкту "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2021 рік" щодо погашення заборгованості та виплати поточної зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств" йдеться, що кошти спрямовують за рахунок виконання у січні-вересні планових показників від рентної плати за користування надрами для видобування природного газу.

"Невжиття негайних ефективних заходів для подолання зазначених негативних тенденцій призведе до хаотичного припинення їх виробничої діяльності, некерованого розвалу вугільної промисловості, виникнення техногенних катастроф екологічного характеру через некероване затоплення шахт, та тяжких соціальних наслідків у вуглевидобувних регіонах. Для стабілізації роботи державних вугледобувних підприємств до кінця 2021 року мінімальний необхідний обсяг коштів становить 2 млрд 400 млн грн", – зазначено в документі.

За словами парламентаря Михайла Волинця, нині заборгованість шахтарям складає 1 млрд 708 млн, а в січні вона сягне 3 млрд 100 млн гривень. Він також заявив, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нібито доручив депутат сьогодні проголосувати документ лише в 1 читанні. Завтра – останній пленарний день, потім – перерва в засіданнях на півтора місяці.

Арахамія на це відповів, що вчора комітет рекомендував ухвалення тільки за основу.

"Ми знаємо, що треба провести з Мінфіном консультації, знайти джерело коштів та сплатити їм у січні", – заявив він.

Інші депутати заперечили це і сказали, що комітет рекомендував голосувати і за основу, і в цілому. Втім голова парламенту сказав, що в рішенні комітету йшлося тільки про ухвалення в 1-му читанні.

Нагадаємо, за ухвалення цього законопроєкту з ранку під Верховною Радою мітингують шахтарі. За словами деяких із них, їм виплатили зарплати тільки за вересень.