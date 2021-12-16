Під будівлею парламенту вранці 16 грудня зібрався мітинг шахтарів, які вимагають виплати їм заборгованостей по зарплатам.

Учасники акції наполягають на ухваленні законопроєкту 5891-1, який передбачає збільшення видатків загального фонду бюджету на поточний рік на 2 млрд 400 млн гривень для погашення заборгованості та виплати заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Голосувати за цей законопроєкт народні депутати будуть на позачерговому засіданні, що розпочнеться сьогодні о 16 годині.

Окрім цього, під Раду вийшли люди, які підтримують ухвалення законопроєкту про столицю, що розділяє повноваження мера Києва та голови КМДА. Люди на площі Конституції, які зібралися за закон про столицю, ховають свої обличчя за плакатами та відмовляються давати коментарі, додав кореспондент.

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, законопроєкт про столицю і повʼязаний із ним проєкт про місцеві державні адміністрації будуть розглядати з січня. Обидва документи спочатку хотіли розглядати за спецпроцедурою – тобто тільки з пріорітетними правками. Однак згоди на це в парламентському залі не знайшлося, тож фракції і групи домовилися зняти близько 90% правок і розглядати їх за звичайними процедурами.

Член профільного комітет Віталій Безгін говорив, що щодо голосування спочатку законопроєкту про місцеві державні адміністрації, а вже потім – про столицю, була домовленість з європейськими партнерами.

Він також сказав, що в залі вистачило б голосів за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю, а щодо аналогічної процедури із законопроєктом про адміністрації "були нюанси" – одна з депутатських фракцій або груп виступила проти.

За інформацією джерел LB, саме група "За майбутнє" не давала голосів за спецпроцедуру по законопроєкту про місцеві адміністрації. Однак була домовленість, що вони будуть голосувати за обидва закони (і про столицю) в цілому.

Законопроєкт про столицю – один із найбільш дискусійних – розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА. Столична влада виступає проти нього і вважає, що його ухвалення загрожує місту "управлінським хаосом".

У монобільшості натомість стверджують, що мер Києва Віталій Кличко не позбудеться своїх повноважень, а буде займатися конкретно тим, чим має займатися мер міста. Обидва законопроєкти хотіли ухвалити до Нового року, однак потім питання перенесли на січень. Один зі співрозмовників LB.ua називає причиною відтермінування розгляду брак часу.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про столицю "не переноситься, а готується комітетом". За його словами, останній пленарний тиждень відвели під розгляд нагальних питань, а "київські" документи в порядку черговості перейшли на наступний місяць.