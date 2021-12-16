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Доба на Донбасі пройшла без втрат серед український військових

Зафіксовано дев'ять обстрілів, в тому числі з забороненого озброєння.

Доба на Донбасі пройшла без втрат серед український військових
Фото: facebook.com/ato.news

У середу, 15 грудня, в районі бойових дій на Донбасі сталося дев'ять обстрілів зі сторони окупаційних військ. Втрат серед українських військових не було.

Про це повідомляється в ранковому зведенні пресцентру Операції об'єднаних сил.

Стріляли біля Первомайського, Луганського, Шумів, Пісків, Причепилівки, Водяного та Південного. В п'яти випадках окупаційні війська застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння, таке як великокаліберна артилерія та тяжкі міномети.

З ночі четверга стався ще один обстріл в напрямку Новолуганського.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський офіційно заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з Російською Федерацією для припинення війни на Донбасі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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