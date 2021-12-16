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На Харківщині чоловік з ножем напав на поліцейських, двоє правоохоронців отримали поранення

Чоловік раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема за вчинення насильства в сім’ї.

У Харківській області двоє поліцейських отримали поранення внаслідок нападу чоловіка, озброєного саморобним ножем.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у місті Куп’янськ 14 грудня близько 18 години поліцейські прибули на виклик з приводу сварки в родині. Під час розмови з правоохоронцями 49-річний чоловік напав на працівників поліції з саморобним ножем з пилки та завдав двом поліцейським тілесні ушкодження в області пальців рук та обличчя.

Правоохоронці встановили, що чоловік раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, у тому числі за вчинення насильства в сім’ї.

Чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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