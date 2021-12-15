Чоловіка врятувала страховка, але він подряпав обличчя і отримав забій.

У селищі Романів Житомирської області новорічна ялинка під час встановлення поламалася навпіл і повалилася разом із людиною на верхівці.

Про це повідомляє місцевий сайт "Твій Романів".

Зазначається, що дерево зрізали у селі Булдичів, де воно корінням підіймало фундамент адмінбудівлі. Під час транспортування до Романова гілля ялинки обірвали інтернет-кабелі на стовпах і залишили без інтернету кілька населених пунктів.

Коли ялинку почали встановлювати, дерево переламалося навпіл і верхівка впала вниз.

"Ми намагалися вирівняти ялинку. І в певний момент ялинка зламалася. Я, знаходячись на висоті орієнтовно метрів 12, впав разом з верхівкою донизу. Врятувала страховка, щоправда, добре подряпав обличчя і отримав забій", - розповів арборист Олександр Вигівський.

Наразі в селищній раді вирішують, де знайти заміну. Відкриття новорічнї ялинки заплановане традиційно на 19 грудня.

Нагадаємо, 19 грудня минулого року в Чаплинці на Херсонщині згоріла новорічна ялинка.