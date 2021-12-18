Цього року тема головної святкової локації присвячена Різдвяній ночі.

На Софійській площі у Києві відкрили головну ялинку країни, на урочистість прийшли багато киян та гостей столиці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що ялинку прикрашає понад 20 тис. іграшок - червоного та золотого кольору, а над ялинкою сяє гірлянда у вигляді великого купола.

Цього року тема головної святкової локації присвячена Різдвяній ночі. Різдвяне дійство відтворено по колу, як вертеп. Навколо ялинки - постаті Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників.

Також навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому облаштовано ковзанку.

Мер Києва Віталій Кличко під час виступу пообіцяв, що у неділю, 19 грудня, на Софійській площі Святий Миколай привітає киян і гостей міста.

Нагадаємо, в грудні в Києві відкрили 14 новорічних локацій.

Головна ялинка країни-2020 була прикрашена 1500 іграшок і 10 км гірлянд. Її традиційно уперше запалили 19 грудня. Тематикою свята був "Казковий ліс", а на дерево планували встановити капелюха. Від ідеї відмовилися через критику за "відьомські мотиви".