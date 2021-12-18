Окупанти поранили українського воїна

Ворог сім разів порушив сьогодні режим тиші.

З початку суботи, 18 грудня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти сім разів порушили режим припинення вогню, чотири рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

В напрямку Південного окупанти вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

Поблизу Водяного та Троїцького ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 16 грудня у зоні бойових дій на Донбасі загинув 30-річний Станіслав Запорожець з Луганської області.