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Ексголову Дніпропетровської облради підозрюють у зловживанні владою та погрозі вбивством

48-річний чоловік наніс місцевому бюджету збитки у майже 10 мільйонів гривень і погрожував підлеглому вбивством.

Ексголову Дніпропетровської облради підозрюють у зловживанні владою та погрозі вбивством

Колишнього голову Дніпропетровської облради підозрюють у зловживанні владою та погрозі вбивством.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

“Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими поліції області викрили колишнього голову Дніпропетровської обласної ради у протиправній діяльності”, – йдеться у повідомленні.

Підозрюваний, діючи в інтересах приватної компанії, порушив процедуру продажу комунального майна, чим наніс збитки на понад 9,7 млн грн. Питання продажу майна жодного разу не виносилось на розгляд профільної комісії Дніпропетровської обласної ради, а також не було дотримано процедуру опублікування інформації про продаж майна у засобах масової інформації.

Відповідно приватна компанія отримала необґрунтоване право на придбання майна, а також знижку при його купівлі.

Окремо поліцейські встановили факт погрози вбивством одному з працівників. Працюючи першим заступником голови однієї з міськрад, він залякував та примушував начальника управління до підписання завідомо неправдивих актів виконаних робіт приватною компанією.

Ексголові Дніпропетровської облради було повідомлено підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Сьогодні, 17 грудня, судом обрано запобіжний захід – застава 1 мільйон 135 тисяч гривень.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Нагадаємо, Національна поліція затримала 45-річного чоловіка за підозрою в підготовці до вбивства депутата Дніпропетровської обласної ради.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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