Окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донбасі

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Травневого окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Новотошківського ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, в чтвер, 16 грудня, в ході бойових дій на сході України загинув український військовий.