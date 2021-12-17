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Окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Травневого окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Новотошківського ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, в чтвер, 16 грудня, в ході бойових дій на сході України загинув український військовий.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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