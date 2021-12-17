Половина українців готові чинити опір російській інтервенції

Кожен третій готовий взяти до рук зброю.

Половина українців готові чинити збройний або громадянський опір у випадку нового нападу Росії на Україну.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилось 3-11 грудня.

Учасників опитування питали, чи готові вони вдатися до якихось дій у разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії.

Кожен третій респондент – 33,3% – заявив про готовність взяти до рук зброю. Ще 21,7% респондентів готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору. Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 50,2% українців.

14,8% учасників опитування зізналися, що виїхали б у більш безпечний регіон, а 9,3% - виїхали б закордон – 9,3%. Нічого б не робили 18,6% респондентів. Ще 12,1% не визначилися із відповіддю, а 1,1% відмовилися відповісти на запитання.

Готовність чинити опір варіює від 60,5% на заході країни до 37,2% на сході. Готовність чинити збройний опір – від 39,7% на заході до 25,6% на сході.

Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Чинитимуть опір (обрали одну з двох нижче або обидві опції): 50,2 60,5 52,2 43,0 37,2 Чинитимуть збройний опір 33,3 39,7 33,7 29,7 25,6 Опиратимуться шляхом участі в акціях громадянського опору – таких, як демонстрації, протести, марші, бойкоти, страйки, громадянська непокора 21,7 28,6 22,5 15,8 16,8 Виїдуть у більш безпечний регіон України 14,8 8,8 14,0 16,7 25,6 Виїдуть за кордон 9,3 9,6 8,7 10,1 9,1 Нічого б не робитимуть 18,6 14,4 17,8 22,1 22,7 Не знають 12,1 10,9 13,7 12,1 10,7 Відмовились відповідати 1,1 0,8 0,7 1,7 2,2

Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка - не більше 2,4%.

Нагадаємо, західні ЗМІ, політики та спецслужби протягом останніх тижнів повідомляють про нарощування російських військ на кордоні з Україною. Як стверджують джерела американських та європейських ЗМІ, вторгнення в Україну може розпочатися на початку 2022 року.

7 грудня на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України відбулася розмова Путіна та Байдена. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію". Разом із тим Байден допустив зустріч США та членів НАТО з Росією для обговорення її занепокоєнь щодо Альянсу. Країни Східної Європи критично поставилися до цієї ідеї президента США.