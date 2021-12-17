Половина українців готові чинити опір російській інтервенції

Половина українців готові чинити збройний або громадянський опір у випадку нового нападу Росії на Україну.
Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилось 3-11 грудня.
Учасників опитування питали, чи готові вони вдатися до якихось дій у разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії.
Кожен третій респондент – 33,3% – заявив про готовність взяти до рук зброю. Ще 21,7% респондентів готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору. Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 50,2% українців.
14,8% учасників опитування зізналися, що виїхали б у більш безпечний регіон, а 9,3% - виїхали б закордон – 9,3%. Нічого б не робили 18,6% респондентів. Ще 12,1% не визначилися із відповіддю, а 1,1% відмовилися відповісти на запитання.
Готовність чинити опір варіює від 60,5% на заході країни до 37,2% на сході. Готовність чинити збройний опір – від 39,7% на заході до 25,6% на сході.
|Україна в цілому
|Захід
|Центр
|Південь
|Схід
|Чинитимуть опір (обрали одну з двох нижче або обидві опції):
|50,2
|60,5
|52,2
|43,0
|37,2
|Чинитимуть збройний опір
|33,3
|39,7
|33,7
|29,7
|25,6
|Опиратимуться шляхом участі в акціях громадянського опору – таких, як демонстрації, протести, марші, бойкоти, страйки, громадянська непокора
|21,7
|28,6
|22,5
|15,8
|16,8
|Виїдуть у більш безпечний регіон України
|14,8
|8,8
|14,0
|16,7
|25,6
|Виїдуть за кордон
|9,3
|9,6
|8,7
|10,1
|9,1
|Нічого б не робитимуть
|18,6
|14,4
|17,8
|22,1
|22,7
|Не знають
|12,1
|10,9
|13,7
|12,1
|10,7
|Відмовились відповідати
|1,1
|0,8
|0,7
|1,7
|2,2
Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка - не більше 2,4%.
Нагадаємо, західні ЗМІ, політики та спецслужби протягом останніх тижнів повідомляють про нарощування російських військ на кордоні з Україною. Як стверджують джерела американських та європейських ЗМІ, вторгнення в Україну може розпочатися на початку 2022 року.
7 грудня на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України відбулася розмова Путіна та Байдена. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію". Разом із тим Байден допустив зустріч США та членів НАТО з Росією для обговорення її занепокоєнь щодо Альянсу. Країни Східної Європи критично поставилися до цієї ідеї президента США.