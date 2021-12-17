Кулеба підтвердив, що Захід розглядає можливість відключення Росії від SWIFT у разі нової агресії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Захід розглядає можливість відключення Росії від системи міжнародних міжбанківських платежів SWIFT у разі нової агресії проти України.

Про це він сказав у інтерв'ю CNBC.

"Я повторюю всім своїм колегам: ми не можемо допустити ще одного масштабного кровопролиття, ще однієї катастрофи. І якщо вона відбудеться, Україна буде оборонятися, але вам же все одно доведеться вводити санкції. Якщо ви пришвидшите розробку пакету жорстких санкцій зараз і одразу продемонструєте Росії ціну, яку їй доведеться заплатити у разі нового нападу, це в принципі стримає РФ від такого сценарію", - заявив Кулеба.

Він запевнив, що такі санкції уже розробляються.

"Наскільки нам відомо, здебільшого йдеться про економічні обмеження торгівлі та інвестицій з РФ, обмеження щодо суверенного боргу РФ, обмеження банківських операцій, порушується також питання відключення Росії від SWIFT", - розповів він.

Нагадаємо, що у 2015 році США і Європа вирішили не відключати Росію від SWIFT, тому що це могло занадто сильно вплинути на їхні власні економіки.

У 2021 році Росія знову почала нарощувати сили біля кордонів з Україною. Нове вторгнення може початися у перші тижні 2022 року, за оцінкою західних розвідок.