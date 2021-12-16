Правопорядок у місцях паломництва хасидів МВС забезпечує разом із поліцією Ізраїлю, – Монастирський

За 11 місяців цього року в Україні було порушено 10 кримінальних справ за фактами дій, які можна інтерпретувати як прояви антисемітизму.

Міністерство внутрішніх справ працює одразу за декількома напрямками, які сприяють зміцненню українсько-ізраїльських відносин. Про це розповів голова МВС Денис Монастирський під час Kyiv Jewish Forum.

Так, за 11 місяців цього року в Україні було порушено 10 кримінальних справ за фактами дій, які можна інтерпретувати як прояви антисемітизму.

"Більшість цих справ перебуває під особистим контролем керівництва Національної поліції, і стан розслідування регулярно перевіряється", - зазначив голова МВС.

Згідно з раніше досягнутою домовленістю, міністерство щомісяця обмінюється інформацією про виявлені прояви антисемітизму з Єврейською конфедерацією України.

Монастирський розповів, що завданням МВС є також забезпечення безпечного та організованого святкування Рош ха-Шана, під час якого відбувається масштабне паломництво хасидів до могили цадика Нахмана в Умані.

Він також нагадав, що, окрім Умані, місцями паломництва хасидів в Україні є також Меджибіж, Белз, Бердичів, Брацлав, Гадяч, Садгора та інші населені пункти.

«Цього року в Україну приїхало близько 30 тисяч прочан з усього світу. Усі заходи проводились на належному рівні. У цьому нам допомагають і наші колеги з Держави Ізраїль, відправляючи поліцію та рятувальників прямо з Ізраїлю», – сказав міністр внутрішніх справ.

Крім того, МВС ініціювало розробку міжвідомчого механізму для зменшення кількості відмов під час перетину кордонів громадянами Ізраїлю та України, які раніше мали масовий характер, незважаючи на домовленість про безвізовий режим між країнами.

«У зв'язку з пандемією COVID-19 та запровадженням обмежень на перетин ізраїльсько-українського кордону іноземцями у 2020-2021 роках це питання тимчасово втратило актуальність. Однак із відновленням подорожей схожі ситуації можуть повторитися», - наголосив Монастирський.

Нагадаємо, Kyiv Jewish Forum - авторитетний міжнародний дискусійний майданчик для обговорення найбільш актуальних питань, що постають перед євреями та світом. Організатором KJF є президент Єврейської конфедерації України та віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін. В цьому році проводиться вже третій Kyiv Jewish Forum. Він присвячений 30-річчю дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною.