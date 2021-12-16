Україна пройшла шлях від антисемітизму до філосемітизму, - Елан Карр

Сьогодні в Україні існує культура філосемітизму. За роки незалежності українське суспільство стало одним з найбільш толерантних до євреїв у світі, що, зокрема, підтверджує обрання президента єврейського походження Володимира Зеленського у 2019 році. Про це розказав ексспецпредставник США з моніторингу та боротьби з антисемітизмом Елан Карр під час третього K yiv J ewish F orum .

“Україна є дуже, дуже важливою історією в цій глобальній боротьбі з антисемітизмом, незважаючи на той факт, що деякі сусіди України намагалися пропагувати іншу історію, яка суперечить дійсності, і підривають цю неймовірну трансформацію України від антисемітизму десятки років тому до філосемітизму сьогодні”, - сказав Елан Карр.

Він зазначив, що антисемітизм досі залишається в Україні, як і в будь-якій іншій державі. Проте 2 роки тому, коли Елан Карр виступав на першому K yiv J ewish F orum , кандидат в президенти України Володимир Зеленський лідирував у опитуваннях на сорок пунктів, і його єврейство зовсім не було проблемою в тій президентській кампанії.

“Україна є центром єврейської спільноти ашкеназі в Європі, і, звичайно, Ізраїль є національною державою єврейського народу та домом для найбільшої єврейської громади у світі. Сполучені Штати є найбільшою діаспорою єврейської громади у світі. Це критично важливі відносини”, - наголосив Карр.

Елан Карр також відзначив важливість діалогу, обговорення теми антисемітизму для спільної боротьби з цим явищем.