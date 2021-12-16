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Арахамія про "Раду": нам не потрібен телеканал, який ніхто не дивиться

"Напрацювали нібито якийсь формат, який зараз спробуємо втілити".

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що телеканал "Рада" потребує модернізації.

Про це він сказав журналістам в кулуарах Верховної Ради, коментуючи результати наради, що відбулася вранці 16 грудня з приводу формату телеканалу.

"Це стосувалось в першу чергу нещодавніх скандалів щодо нового формату телеканалу "Рада". Багато людей висловлювались, говорили, що потрібно робити наглядову раду, редакційну політику. Але напрацювали нібито якийсь формат, який зараз спробуємо втілити", - сказав розказав Арахамія.

"Я не хочу втручатися у цей процес, але хочу, щоб ми концептуально домовилися: нам не потрібен телеканал, який ніхто не дивиться. За умови квотування, балансу, рівних можливостей потрібно зробити цей формат модернізованим, щоб це було в HD, щоб були цікаві програми, ведучі, щоб більше людей дивилися. Бо якщо ми народні депутати і хочемо, щоб якомога більше телеглядачів бачили результати нашої роботи і нашої роботи, це органічний інтерес кожного депутата", - заявив депутат.

Він пожартував, що за результатами наради депутати "домовилися домовлятися".

Нагадаємо, що лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко перед цим заявила, що керівники фракцій та спікер парламенту домовилися повернути старий формат телеканалу "Рада".

"Рада" вийшла в ефір в оновленому форматі у середу, 15 грудня.

Напередодні в кулуарах Верховної Ради з'явилася нова студія телеканалу "Рада", а серед його ведучих з'явилися журналісти, які раніше працювали на "112 Україна", ZIK та "Ісландії". Креативним директором мовника став Олексій Семенов, а шеф-редакторкою – Наталія Яструбенко.

Віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко повідомив, що на оновлення телеканалу "Рада" до кінця року виділять до 15 млн гривень. За його словами, представництво "Слуги народу" та опозиції на оновленому каналі "Рада" буде квотним.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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