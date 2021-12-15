15 грудня мовник виходить в етер в оновленому форматі та у новій студії.

На оновленому каналі "Рада", окрім політтехнолога Володимира Петрова та ведучого Сергія Іванова, будуть працювати також і колишні ведучі "112 Україна" та ZIK.

На це звернуло увагу видання "Детектор медіа".

У середу, 15 грудня, "Рада" виходить в етер в оновленому форматі та у новій студії, перетворившись з парламентського мовника на інформаційний.

Згідно з промовідео про оновлення каналу, який у своєму телеграм-каналі оприлюднила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна, серед ведучих мовника колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.

Оновлене мовлення стартує у режимі телемарафону, а токшоу почнуть виробляти пізніше.

За неофіційною інформацією, куруватиме продакшн заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За даними ЗМІ, креативним директором мовника стане Олексій Семенов, а шеф-редакторкою – Наталія Яструбенко.

Віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко повідомив, що на оновлення телеканалу "Рада" до кінця року виділять до 15 млн гривень. За його словами, представництво "Слуги народу" та опозиції на оновленому каналі "Рада" буде квотним.

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK. Після цього телеканали зникли з етеру.