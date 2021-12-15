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У Раді журналістам загородили єдиний екран з трансляцією із зали

"У кулуарах тепер неможливо слухати Раду".

У Верховній Раді журналістам загородили єдиний екран із трансляцією із зали. Звук стишили.

"У кулуарах тепер неможливо слухати Раду", – повідомила спеціальна кореспондентка LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, на початку вересня кулуари Верховної Ради частково відкрили для преси. Однак частину другого парламентського поверху, де зазвичай виходять з зали депутати "Слуги народу", обмежили для ЗМІ.

Кулуари парламенту закрили з початком поширення коронавірусу в Україні. У саму будівлю Ради з березня стали пускати за новими правилами: лише один журналіст від видання або одна знімальна група від каналу. Журналісти мали повернутися до роботи в кулуарах Верховної Ради з початком нової пленарної сесії 1 вересня 2020, проте погіршення епідемічної ситуації змусило керівництво парламенту відмовитися від цієї ідеї.

На початку жовтня журналісти, які працюють у Верховній Раді, почали збирати підписи за збільшення кількості акредитаційних карток для ЗМІ, що дозволяють працювати в кулуарах другого поверху. Представники ЗМІ просили зарезервувати по дві червоні картки знімальних груп телеканалів та по одній - для репортерів.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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