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Зеленський зустрівся у Брюсселі з Макроном і Шольцом (оновлено)

Перемовини пройшли на полях саміту Східного партнерства. 

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Переговори пройшли на полях саміту Східного партнерства у Брюсселі. Відео зустрічі оприлюднив у Facebook речник президента Сергій Никифоров.

Він зазначив, що згодом до Зеленського і Шольца долучиться президент Франції Емманюель Макрон.

Оновлено. Президент Зеленський повідомив у Twitter, що обговорив із французьким колегою питання співпраці держав. 

"Сподіваюся, що головування Франції у Європейськвй Раді приділятиме окрему увагу безпеці україни та протидії гібридній агресії Росії у Європі", – зазначив він.

Президент України за результатами зустрічей додав, що запросив Олафа Шольца в Україну. 

Нагадаємо, Зеленський перебуватиме в Брюсселі протягом 15-16 грудня. Про те, що в межах саміту Східного партнерства може відбутися його зустріч із Шольцом і Макроном, в Офісі президента повідомили минулого тижня.

Сьогоднішня зустріч із українським президентом є першою для нещодавно обраного канцлером Німеччини Шольца. Із Макроном Зеленський проводить переговори регулярно, а незабаром французький президент може відвідати Україну. 

Перед зустріччю із Зеленським у Брюсселі Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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