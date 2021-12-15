За два роки пандемії Київ виділив 1 млрд грн на медицину та 2,2 млрд грн на доплати медикам, - Кличко

У медзакладах пристосовано близько 6 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.

За два останніх роки київська влада виділила понад 1 млрд грн на боротьбу з коронавірусом та близько 2,2 млрд грн на доплати медикам. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає сайт КМДА.

«Цього року столиця виділила понад 266,5 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Зокрема, на придбання лікарських засобів, медобладнання, засобів індивідуального захисту, закупівлю ПЛР-тестів і облаштування лабораторій, на капремонт систем киснепостачання. Загалом за два роки на заходи з протидії пандемії місто спрямувало понад 1 млрд грн. А також на доплати медикам, які борються з пандемією, минулого року ми виділили 1 млрд гривень. А цього року – майже 1,2 мільярда», – сказав Кличко, звітуючи про роботу міської влади в 2021 році.

Він наголосив на тому, що місто робить все можливе для боротьби із розповсюдженням вірусу і надання допомоги хворим.

«Загалом у Києві для приймання хворих на коронавірус у 31 медзакладі визначено близько 6 тисяч ліжок, які майже на 90% оснащені системою подачі кисню. Апаратів штучної вентиляції легень в комунальних лікарнях сьогодні – понад 500. Концентраторів кисню – понад 1700. Також у потужностях міста – 11 комунальних ПЛР-лабораторій», – сказав Кличко.

Мер зазначив, що через кризу, спричинену пандемією, місто недоотримало близько 8 мільярдів гривень. Проте Київ, наскільки може, продовжує допомагати підприємцям в цій складній ситуації і розширює пільги.