Європейська мережа національних інституцій з прав людини виступила на підтримку Денісової

Європейська мережа національних інституцій з прав людини (ENNHRI) виступила на підтримку уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової і закликала українську владу поважати світові стандарти.

Заяву ENNHRI оприлюднив Офіс уповноваженого з прав людини.

У ній зазначено, що в ENNHRI стурбовані низкою нападів з боку урядовців та народних депутатів на адресу Денісової. У зв'язку з цим організація надіслала листи президенту України, главі та іншим членам парламенту із закликом до всіх національних інституцій повною мірою поважати світові та регіональні стандарти.

Європейські правозахисники зазначають, що відповідно до Паризьких принципів та Загальних спостережень Підкомітету з питань акредитації (SCA), омбудсман повинен мати змогу виконувати свої обов'язки без страху та неналежного втручання з боку держави та інших суб'єктів. Має бути забезпечений стабільний мандат для створення сприятливих та незалежних умов роботи.

"Підстави для звільнення мають бути чітко визначені, обмежуватися діями, які негативно впливають на спроможність керівника НІПЛ виконувати свої повноваження, та ґрунтуватися на серйозних порушеннях чи некомпетентності. Будь-яка оцінка звільнення повинна здійснюватися відповідно до справедливих процедур, встановлених національним законодавством, які забезпечують об’єктивність та неупередженість", – йдеться у документі.

Нагадаємо, на початку вересня Денісова звернулася до тодішнього голови Ради Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність законопроєкту про олігархів Конституції і запропонувала направити його в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію). На думку омбудсмана, включенню до реєстру підлягатимуть особи залежно від їхнього майнового стану, що заборонено Конституцією.

Загалом зауваження Денісової містять 16 пунктів з претензіями. Омбудсман заявила, що законопроєкт не може бути підтриманим.

Міністр юстиції Денис Малюська таку позицію розкритикував і сказав, що "виявляється, законопроект дискримінує олігархів за майновою ознакою, що нібито порушує Конституцію та Конвенцію про захист прав людини". Однак спікер парламенту Дмитро Разумков все ж спрямував документ на експертизу до Венеціанської комісії.

Закон про олігархів було ухвалено 23 вересня, а президент Володимир Зеленський підписав його на початку листопада.

У грудні регламентний комітет ВР схвалив проєкт постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії з перевірки можливих фактів порушення присяги омбудсменом. Це питання планується розглянути 18 січня. Схвалення постанови може формально розпочати процедуру можливого звільнення Денісової з посади уповноваженого з ВР з прав людини.