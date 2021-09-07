Комітет Ради вивчає листа Денісової щодо законопроєкту про олігархів, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вивчає лист уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо конституційності законопроєкту № 5599 "про олігархів".

Про це він розповів на брифінгу в парламенті, передає "Укрінформ".

"Людмила Леонтіївна надіслала відповідного листа. Зараз розбираємось із ним, вивчаємо. Після цього буде трошки більше інформації, зможу більш розширено на неї відповісти. Там є бачення, пов'язані з відповідністю Конституції, але Конституцію ми тлумачити точно не можемо як посадові особи. А з іншого боку, там є питання, пов'язані з Венеціанською комісією. Будемо дивитися", - сказав Разумков.

Він додав, що на цьому пленарному тижні законопроєкт №5599 розглядатися не буде, а зараз документ перебуває у комітеті.

"Якщо не помиляюся, 1257 правок до нього подано - це велика кількість. Комітет ще не розглядав їх. Я думаю, що найближчим часом він зможе розглянути, і як тільки буде готовий, в рамках Регламенту зможемо його розглядати в стінах Верховної Ради України, безпосередньо на пленарному засіданні", - зазначив спікер Ради.

Раніше, омбудсман Денісова направила Разумкова листа, в якому просить надіслати законопроєкт №5599 на перевірку до Венеціанської комісії, оскільки документ, на її думку, може суперечити нормам Конституції. Денісова зазначила, що ухвалення закону про олігархів у наявній редакції призведе до його розгляду в Конституційному Суді.

"У разі ухвалення цього законопроекту в редакції, прийнятій у першому читанні, я буду змушена в порядку ст.15 закону України "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини" внести до Конституційного Суду України конституційне подання щодо вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційності) такого закону", - йдеться у листі Денісової.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, своєю чергою, зазначив, що даний законопроєкт "навряд чи буде прийнятий".Він також опублікував копію листа Денісової.

"На численні прохання роз'яснюю, що там за лист від омбудсмена за законом про олігархів №5599... Головна думка: закон суперечить Конституції і порушує права людини... Пропозиція Омбудсмена - відправити до Венеціанської комісії перед другим читанням. Далі йде досить детальна аргументація на 15 пунктів щодо того, чому закон поганий: і про повноваження Президента з РНБО, і про визначення контактів з олігархами, і про «політичну Вагу». Висновок листи: «3аконопроект НЕ может буті підтріманій»", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім цього, у документі йдеться про створення реєстру олігархів.