​Данілов: вплив олігархів на Раду дуже великий, і це - загроза для України

"Вплив - е ті закони, які вони самі собі, скажімо так, приймають",

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що законодавча влада в Україні піддається впливу олігархів, що несе загрозу для країнт.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", передає "Інтерфакс-Україна".

"Вплив олігархів саме на Верховну Раду є на сьогоднішній день дуже і дуже великим. Ми можемо бачити це по законам, які приймаються. І це потрібно зупиняти. Потрібно розуміти, що вплив олігархів на законотворчу діяльність - а це один з елементів їх (олігархів , - ред.) існування - це ті закони, які вони самі собі, скажімо так, приймають. Вони їх оплачують і потім ми з вами живемо в дуже тяжкій ситуації - і саме за цими законами. Потрібно визнавати, що вплив олігархів на законодавчу владу існує. Це загроза ", - заявив Данилов.

Він запропонував голові парламенту і члену РНБО Дмитру Разумкову вказувати на схильність членів РНБО і тих, кого він вважає олігархами, до можливої корумпованості.

"Давайте почнемо з голови Верховної Ради, члена Ради національної безпеки і оборони. Якщо він вважає, що когось із членів РНБО можуть корумпувати олігархи, тоді потрібно вказувати безпосередньо, хто до цього схильний, і чи є серед 23 членів РНБО люди, які можуть піддатися цій спокусі ", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, законопроєкт про олігархів уже пройшов перше читання. Він передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, обмеження їхнього впливу на ЗМІ та подання "декларацій" про контакти з олігархами.

Днями Разумков продовжив полеміку з Даніловим з приводу цього закону. Раніше спікер парламенту кілька разів говорив, що в РНБО може виникнути конфлікт інтересів: якщо хтось із членів Радбезу перебуває в корупційних стосунках з великим бізнесом. До того ж він може не проголосувати за включення його власника до списку олігархів.

У відповідь на це Данілов сказав, що не бачить конфлікту інтересів, і попросив Разумкова уточнити, кого він вважає олігархом в РНБО. Спікер відповів, що "в РНБО поки що немає олігархів, і не хочеться, щоб з'явилися".