Важливо, щоб Україна, Німеччина та Франція мали консолідовану позицію, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що в України, Німеччини та Франції повинна бути консолідована позиція щодо плану мирного врегулювання на Донбасі.

Про це президент України заявив під час спільної прескоференуції за підсумками зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

"Пріоритетною темою наших сьогоднішніх переговорів був процес мирного врегулювання на Донбасі. Важливо, щоб Україна, Німеччина та Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який повинен бути заснований на кластерах", - зазначив Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, "актуальним також залишається Паризький розпорядок, який має бути імплементований".

"Ми прагнемо досягти стабільного та постійного режиму припинення вогню, обміну утримуваними особами, відкриття КПВВ із боку тимчасово окупованих територій і доступу на тимчасово окуповані території представників Міжнародного комітету Червоного Хреста", - сказав він.

Президент України також додав, що "позиція України щодо необхідності проведення саміту "нормандської четвірки" залишається незмінною, але поки що відсутній прогрес – тиск на РФ має зберігатися й Україна хотіла б бачити активні зусилля західних партнерів".

Нагадаємо, Ангела Меркель пропонує провести зустріч в Нормандському форматі на рівні президентів.

"На жаль, зустрічі Тристоронньої контактної групи не відбуваються як хотілося б. Я хотіла б також провести (зустріч) ще раз на рівні президентів, на вищому політичному рівні, і запросити і російського, і французького, і українського президентів", – сказала Меркель.

Раніше Путін відмовився говорити із Зеленським про "Північний потік" у нормандському форматі