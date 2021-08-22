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Меркель: хочемо якнайшвидше продовжити договір про транзит газу з Росії через Україну

Планується введення посади спеціального уповноваженого у справах транзиту.

Меркель: хочемо якнайшвидше продовжити договір про транзит газу з Росії через Україну

Німеччина хоче, щоб договір про транзит російського газу через Україну був продовжений якомога швидше.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

"Дуже важлива наша співпраця в галузі енергетики. Вона вже існує, але буде продовжена, і через те, що буде подальший трафік через газопровідну систему України з Росії до Європи. Я з російським президентом про це говорила, що ми хочемо якомога швидше продовжити договір, який діє до 2024 року", – сказала Меркель.

Вона додала, що Німеччина про це говоритиме “і в Європі, і з компаніями, які тут пов'язані з цим”.

Меркель зазначила, що планується введення посади спеціального уповноваженого у справах транзиту. “Ми єдині з Америкою у тому, що газ не можна використовувати як зброю. Тому ми з американцями будемо вести ці перемовини”, – сказала канцлер.

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