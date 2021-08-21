Україна пропонує евакуювати афганців із групи ризику, – Держдеп США

США з кінця липня евакуювали з Афганістану понад 18 тисяч осіб.

Україна є у переліку країн, яка зробила щедрі пропозиції щодо переселення афганців із групи ризику.

Про це йдеться у заяві речника Державного департамента США Неда Прайса.

Такі пропозиції зробили також Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Катар, Руанда, Україна та Уганда.

“Ми глибоко цінуємо їхню підтримку і пишаємося тим, що співпрацюємо з ними у нашій спільній підтримці афганського народу. Ми дуже раді, що інші країни також розглядають можливість надання додаткової підтримки. І це те, на що ми й надалі будемо орієнтовані”, – додав Прайс.

Він зазначив, що США з 14 серпня евакуювали близько 13 тисяч людей, а з кінця липня переселили понад 18 тисяч. За останню добу американські військові евакуювали 5700 осіб.

Нагадаємо, після того, як "Талібан" 15 серпня зайшов у Кабул, держави почали евакуювати своїх громадян додому. Україна також змогла вивезти літаком понад 70 людей з України та інших країн, зокрема й Білорусі. Це був рейс приватної компанії, держава за це не платила. Вивезти всіх одночасно було неможливо, оскільки деякі громадяни не встигли вчасно дістатися аеропорту, а літаку потрібно було злітати, щоб не застрягнути.

Пізніше в МЗС повідомили, що бажання покинути Афганістан виявили ще більше 150 українців.

18 серпня Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян.

21 липня з аеропорту Кабула вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД з евакуйованими.