Великобританія ввела санкції проти семи співробітників ФСБ в річницю отруєння Навального

Уряд Великобританії до річниці отруєння російського опозиціонера Олексія Навального ввів санкції проти сімох співробітників ФСБ, які вважаються причетними до цього.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Під санкції потрапили начальник Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом генерал Олексій Сєдов, директор Інституту криміналістики ФСБ генерал Кирило Васильєв, співробітник цього інституту Станіслав Макшаков, начальник Центру спеціальної техніки ФСБ Володимир Богданов, а також Олексій Александров, Іван Спиридонов і Володимир Паняєв.

Їм заборонили в'їзд в Великобританію.

Щонайменше кілька осіб з цього списку фігурували в розслідуванні Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і телеканалу CNN, яке стосувалось отруєння Навального. Тоді журналісти дійшли висновку, що замах на Навального в Томську здійснила група з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

Нагадаємо, 20 серпня 2020 року Навальний знепритомнів на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку Навального лікували в омської лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Після повернення в Росію Навального арештували, а потім відправили в тюрму нібито за порушення правил умовного засудження.

Навальний упевнений, що його отруїла ФСБ.