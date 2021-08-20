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​Ілон Маск анонсував створення робота-гуманоїда, який виконуватиме небезпечну або нудну роботу

Прототип андроїда може з'явитися вже в 2022 році.

​Ілон Маск анонсував створення робота-гуманоїда, який виконуватиме небезпечну або нудну роботу
Фото: teslarati.com

Глава американської компанії Tesla Ілон Маск анонсував створення робота-гуманоїда Tesla Bot.

Про це він розповів на організованому Tesla "Дні штучного інтелекту" в четвер, 19 серпня, передає Deutsche Welle.

Прототип андроїда може з'явитися вже в 2022 році. За словами Маска, Tesla Bot виконуватиме роботу, пов'язану з нейронними мережами і новим суперкомп'ютером Dojo. Робот зможе виконувати небезпечні або одноманітні та нудні завдання і "зробить сильний вплив на економіку". Маск також пояснив, що в майбутньому "люди зможуть вибирати - займатися їм фізичною роботою чи ні".

"З процесором, якийув компанії назвали "повністю автономним комп'ютером", або FSDC (Full Self-Driving Computer), Dojo і нейронними мережами, що розпізнають світ і розуміють, як орієнтуватися в ньому, є сенс надати цьому роботу форму гуманоїда", - додав бізнесмен.

Висота робота буде близько 173 см, вага - 57 кг. Замість обличчя у нього буде екран, на якому відображатиметься корисна інформація. Пересуватися андроїд зможе зі швидкістю 8 км/год, а його зір забезпечать камери для самоврядних автомобілів Tesla.

Нагадаємо, у березні американська компанія Boston Dynamics Inc. представила нового робота, який отримав назву Stretch. Мобільний робот призначений для вирішення низки задач, де потрібне швидке переміщення коробок - від розвантаження автомобілів до викладання замовлень. 

Наразі Boston Dynamics зараз шукає клієнтів для випробування роботів і планує почати їх продаж вже у 2022 році.

Компанія також випускає роботів-собак Spot та розробляє людиноподібного робота Atlas.

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