Групу з трьох роботів також навчили стрибати зі скакалкою.

Компанія Boston Dynamics модифікувала свого популярного робота-собаку Spot, оснастивши його механічною рукою. Тепер він вміє прибирати в будинку, включати світло, відкривати двері і збирати предмети.

Відео, на якому собака виконує нові функції, опубліковане на ютуб-каналі компанії.

Крім того, робособака може садити квіти, копати землю і малювати крейдою. Групу з трьох роботів навіть навчили стрибати зі скакалкою.

У компанії зазначили, що новий інтерфейс дозволить управляти роботом віддалено, за допомогою планшета.

Нагадаємо, Boston Dynamics відома своїми роботами, які постійно навчаються чогось нового. Якщо спочатку вони могли лише ходити і піднімати речі, то зараз двоногий людиноподібний робот Atlas навчився паркуру. Після падіння він встає на "лапи" і здатен рухатися далі. Компанія сподівається, що такі роботи допоможуть у порятунку людей, наприклад під час пожежі.

У 2018 році Boston Dynamics навчила своїх робособак SpotMini відчиняти двері. На YouTube компанії було опубліковано відео, на якому робособака хоче вийти з приміщення і впирається у двері. Тоді на допомогу їй приходить ще одна, зі спеціальною "рукою" на спині. Вона відчиняє двері, притримуючи їх, після чого роботи виходять. У квітні минулого року упряжку робособак змусили тягти вантажівку. Також вони вміють танцювати.

У червні 2020 року в США надійшли в продаж робособаки Boston Dynamics. Модель Spot Explorer можна купити за $74,5 тисяч.

У жовтні робособаку Boston Dynamics "SPOT" вперше випробували в Чорнобильській зоні в Україні.

10 грудня 2020 року повідомлялося, що японська холдингова компанія Softbank продала Boston Dynamics Inc. корейському автомобільному гіганту Hyundai Motor Co.