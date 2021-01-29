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Робота Софію запустять у масове виробництво, щоб допомогти людям під час пандемії

Hanson Robotics представить чотири моделі людиноподібних роботів.

Робота Софію запустять у масове виробництво, щоб допомогти людям під час пандемії
Фото: Wikimedia

Компанія Hanson Robotics планує до кінця 2021 року запустити масове виробництво чотирьох моделей роботів-андроїдів, в тому числі знамениту Софію.

Людиноподібні роботи стануть компаньйонами людей, які потребують догляду або страждають від нестачі соціальних контактів через пандемію коронавірусу і глобального карантину, пише Dazed.

"Світ під час пандемії COVID-19 потребуватиме все більшої і більшої автоматизації, щоб люди залишалися в безпеці", - зазначив засновник і глава Hanson Robotics Девід Генсон.

Зараз компанія розробляє спеціального робота Грейс, яка буде призначена для медичного догляду. Також людиноподібні роботи можуть надавати допомогу в таких галузях, як роздрібна торгівля і авіаперевезення.

Нагадаємо, робота Софію активували 19 квітня 2015 року. У Софії обличчя змодельоване за образом Одрі Хепберн. Робот має штучний інтелект і здатен розпізнавати обличчя. Софія спроможна виражати понад 60 емоцій. Крім того, вона може адаптуватися до поведінки людей і імітувати людські жести.

У жовтні 2017 року Софія отримала громадянство Саудівської Аравії.

У жовтні 2018-го робот Софія взяла участь у бізнес-форумі Olerom Forum One в Києві.

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