Угорщина першою в ЄС дозволила китайську вакцину від коронавірусу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що буде щепитися вакциною Sinopharm.

Національний інститут фармакології і харчування Угорщини дав згоду на застосування в країні вакцини від коронавірусу, розробленої китайською компанією Sinopharm. Про це в п'ятницю, 29 січня, повідомили в міністерстві охорони здоров'я Угорщини.

Таким чином Угорщина стала першою країною в ЄС, котра офіційно дозволила застосувати на своїй території китайську вакцину від коронавірусу, передає DW.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що сам буде вакцинований цим китайським препаратом. За словами Орбана, він "найбільше довіряє" саме препарату від Sinopharm.

"Я чекатиму своєї черги, і коли настане час, оберу китайську вакцину", - запевнив керівник угорського уряду.

Пояснюючи своє рішення, Орбан заявив, що китайці мають "найтриваліший досвід роботи з вірусом, тож вони, ймовірно, краще за всіх поінформовані".

Угорщина планує підписати контракт з китайським виробником в п'ятницю або суботу, 30 січня, додав Орбан.

Напередодні в адміністрації Орбана повідомили, що Угорщина ще до отримання офіційного дозволу замовила у компанії Sinopharm 500 тисяч доз вакцини. У майбутньому кожна вакцина, якою вже провакцинували понад мільйон разів, повинна отримати дозвіл на застосування в Угорщині.

Минулого тижня Угорщина так само стала першою країною ЄС, котра за прискореною процедурою надала попередній дозвіл на застосування російської вакцини "Спутнік V" і замовила два мільйони доз цього препарату.

Вакцина фармацевтичної компанії Sinopharm була першою, яку Китай схвалив для широкого застосування всередині країни. Розробник вакцини - група China National Biotec (CNBG), яка входить у Sinopharm. Це перша китайська вакцина, яка пройшла повні клінічні випробування.

Sinopharm повідомляла, що її вакцина показала ефективність на рівні 79,3% за проміжними результатами третьої фази клінічних випробувань, і ці результати відповідають стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Крім Китаю, вакцина проходила клінічні випробування в ОАЕ, Бахрейні, Йорданії, Перу та Аргентині. У Бахрейні і ОАЕ її використання вже схвалено.