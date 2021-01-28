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Патріарх Варфоломій зробив щеплення проти ковіду вакциною Sinovac

Таку ж вакцину закупив МОЗ для України.

Патріарх Варфоломій зробив щеплення проти ковіду вакциною Sinovac
Фото: protothema.gr

Вселенський патріарх Варфоломій зробив щеплення проти коронавірусної хвороби китайською вакциною Sinovac. Таку ж вакцину закупило Міністерство охорони здоров'я для України.

Укол Варфоломію зробили в клініці Стамбульського університету в четвер, 28 січня, повідомило видання Proto Thema.

Вселенський патріарх подякував лікарям та медсестрам клініки за самопожертву та висловив надію, що якомога більше людей зможуть отримати вакцину і пандемію коронавірусної хвороби вдасться поскоріше зупинити.

Варфоломію вже 80 років, а в Туреччині зараз вакцинують громадян старше 75 років.

Для щеплень використовують вакцину CoronaVac, яка розроблена китайською компанією Sinovac Biotech.

Нагадаємо, що Україна законтрактувала 1,9 млн доз такої ж вакцини з умовою поставки через 30 днів після реєстрації в країні-виробнику чи інших країнах з жорсткою регуляторною політикою. Минулого тижня вакцина отримала погодження на використання в Бразилії, де проводились її клінічні випробування, і Україна очікує першу партію на 700 тисяч доз вакцини в кінці лютого.

Загальна ефективність вакцини Sinovac за результатами випробувань в Бразилії виявилася трохи більше 50%, але при цьому вона нібито дає стовідсотковий захист від тяжких випадків. Тобто заразитися коронавірусом після вакцинації можливо, та перебіг хвороби буде легким або взагалі безсимптомним.

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