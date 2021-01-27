Нардепи відхилили закон про створення органів самоврядування медичних професій

Вони відхилили пропозицію направити його на доопрацювання.

Народні депутати відхилили законопроєкт про самоврядування медичних професій. Він передбачав створення лікарських палат, до складу яких мали входити всі лікарі відповідної сфери.

За проголосували тільки 206 нраодних депутатів. Також парламент не підтримав відправлення його на доопрацювання.

Палати, згідно з проєктом закону, мали б отримати функції МОЗу, зокрема надання права на видачу свідоцтва про здійснення медичної практики.

Заступник Голови Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Артем Дубнов під час представлення проєкту зазначив, що створення нової інституції повинно відбуватися поетапно з пілотними проєктами.

Під час перехідного періоду за рік пропонувалося першою створити палату стоматологів, потім - палату фармацевтів, через два роки - інші палати.

Проєктом пропонувалося розширити коло організаційних суб’єктів самоврядування медичних професій (декілька самоврядних організацій), на відміну від попередніх законопроєктів, якими передбачалася одна самоврядна організація, що повинна була охоплювати діяльність усіх лікарів України.

Нагадаємо, що у 2018 році було зареєстровано проєкт закону щодо самоврядних лікарських організацій. Документ визначав принципи, засади, завдання і організаційні основи лікарського самоврядування, як суспільного інституту охорони здоров'я, який діє в інтересах пацієнтів шляхом забезпечення професійної автономії і відповідальності лікарів при провадженні лікарської практики. Втім питання лікарського самоврядування законодавчо досі невирішено.