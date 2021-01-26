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За добу в Україні 2 779 нових випадків ковіду, 12 538 людей одужали

Зафіксовано 133 пов’язаних з ускладненнями коронавірусної хвороби смертей.

За добу в Україні 2 779 нових випадків ковіду, 12 538 людей одужали
Фото: Київська міськрада

За минулу добу в Україні провели 16 589 тестувань методом ПЛР і виявили 2 779 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його даними, одужали від коронавірусу 12 538 пацієнтів. Зафіксовано 133 пов’язаних з ускладненнями коронавірусної хвороби летальних випадків. До лікарень потрапила 891 особа з ковідом.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 197 107 осіб, одужало - 965 835 пацієнтів. Зафіксовано 22 057 пов’язаних з COVID-19 летальних випадків. Кількість проведених ПЛР-тестувань становить 6 125 257.

Учора міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що динаміка захворюваності на ковід свідчить про стабілізацію ситуації.

Минулого тижня Київська школа економіки оприлюднила аналіз, згідно з яким "зниження офіційної статистики нових випадків поки що не може однозначно вказувати на те, що українці стали менше хворіти на COVID-19".

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