Карантин дозволив стабілізувати ситуацію з поширенням COVID-19, - Степанов

З 25 січня в Україні припиняє дію посилений карантин.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що жорсткий карантин дозволив стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу та розвантажити українську медичну систему.

Про це очільник МОЗ повідомив у Facebook.

Він нагадав, що сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин.

“Хочу подякувати всім, хто дотримувавсь обмежень. Окремо завдячую підприємцям, які обрали шлях чесно виконувати протиепідемічні рекомендації та карантинні вимоги і завдяки цьому врятували чималу кількість людей від зараження. Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників”, - повідомив міністр.

За його словами, кількість нових заражень на COVID-19 наразі складає 18 651 людей, тоді як на початку грудня цей показник становив приблизно 29 000.

Степанов нагадав, що з 25 січня в Україні вступають в силу карантинні обмеження, які діяли в грудні 2020.

Міністр також закликав дотримуватися соціальної дистанції, мити руки та носити маски для запобігання зараженню.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що введення жорстких карантинних обмежень у січні себе виправдало.