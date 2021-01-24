Карантин дозволив стабілізувати ситуацію з поширенням COVID-19, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що жорсткий карантин дозволив стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу та розвантажити українську медичну систему.
Про це очільник МОЗ повідомив у Facebook.
Він нагадав, що сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин.
“Хочу подякувати всім, хто дотримувавсь обмежень. Окремо завдячую підприємцям, які обрали шлях чесно виконувати протиепідемічні рекомендації та карантинні вимоги і завдяки цьому врятували чималу кількість людей від зараження. Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників”, - повідомив міністр.
За його словами, кількість нових заражень на COVID-19 наразі складає 18 651 людей, тоді як на початку грудня цей показник становив приблизно 29 000.
Степанов нагадав, що з 25 січня в Україні вступають в силу карантинні обмеження, які діяли в грудні 2020.
Міністр також закликав дотримуватися соціальної дистанції, мити руки та носити маски для запобігання зараженню.
Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що введення жорстких карантинних обмежень у січні себе виправдало.