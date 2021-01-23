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Ще 12 осіб померло від ковіду у Києві

Станом на сьогодні ковід забрав життя 2 272 киян.

У Києві за минулу добу, 23 січня на коронавірус захворіли 536 осіб. Померли 12 людей.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Захворіли: 301 жінка віком від 19 до 93 років, 216 чоловіків віком від 19 до 90 років, 9 дівчаток від 2 до 16 років та 10 хлопчиків від 3 до 16 років. Серед них – 15 медиків.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому та Деснянському районах – по 87, у Святошинському — 75. Та в Солом‘янському районі — 62 випадки.

До лікарень столиці госпіталізували 48 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 1 972 людини.

Усього коронавірус подолали 56 972 мешканці Києва, ковід забрав життя 2 272 киян.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у столиці на сьогодні вже 125 878.

Нагадаємо, 21 січня у Києві було лабораторно підтверджено 507 нових випадків коронавірусної хвороби, водночас одужали 2 854 людини. Зазначимо, це найбільше число киян, які одужали за добу з початку пандемії.

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