У Святошинському районі Києва рятувальники вивільнили двох будівельників з-під завалу.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у м. Києві.

“22 січня, о 23:49 служба 101 отримала виклик, що у Святошинському районі столиці сталося руйнування будівельних конструкцій. Під завалами у будівельному вагончику знаходилися люди”, – йдеться у повідомленні.

На місці з'ясувалося, що обвалилася будівля, розміром орієнтовно 15х 20 м. Під завалами опинився будівельний вагончик, в якому знаходилися 2 чоловіка, 1991 та 1996 років народження.

Рятувальники вирізали отвір у вагончику та вивільнили будівельників.

Чоловіків передали бригаді швидкої медичної допомоги, вони були оглянуті на місці, на щастя вони не постраждали.

Всі події та обставини встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у грудні 2020 року У Дніпрі на автобетонозмішувач впав будівельний кран, загинув чоловік.