Окупанти стріляли біля Водяного, Опитного та Шумів

За минулу добу на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета. А в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю. Також, неподалік Опитного окупанти вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поруч з Новолуганським, було зафіксовано роботу ворожого снайпера. Поблизу Шумів російсько-окупаційні війська випустили декілька черг зі стрілецької зброї.

“Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає”, – йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, внаслідок снайперського вогню 21 січня в зоні бойових дій було вбито старшого матроса Олександра Отреп'єва.