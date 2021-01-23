Накопичувальну пенсійну систему в Україні можуть запустити у 2023 році, - Лазебна

Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему у 2021 році, запуск системи можливий з 1 січня 2023 року.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала в ефірі програми "Свободи слова Савіка Шустера" в п'ятницю ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, міністерство на сьогодні працює над ухваленням закону про введення в Україні накопичувальної пенсійної системи вже в цьому році. Це дозволить підготувати всі необхідні підзаконні акти і визначити коли буде старт внесків.

"2021 рік я сподіваюся буде роком прийняття закону, 2022 рік - буде роком прийняття всіх необхідних підзаконних актів і підготовки всієї інфраструктури та 1 січня 2023 року - стане роком, коли працюють люди, ті категорії, які визначають закон, будуть відкладати на свої накопичувальні рахунки", - сказала Лазебна.

Міністр уточнила, що згідно з проєктом накопичувальна система буде обов'язковою для людей до 50 років, а для інших вона буде добровільною.

Нагадаємо, у листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд підготував законопроєкт про запуск накопичувальної пенсійної системи з 2021 року.