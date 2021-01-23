Youtube заблокував популярний український канал після критичного відео про "1+1" (оновлено)
Youtube заблокував популярний український канал після критичного відео про "1+1" (оновлено)
З Інституту раку вкрали інструментів для операцій на 10 млн гривень
З Інституту раку вкрали інструментів для операцій на 10 млн гривень
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
Директор департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА вимагав відкат за виділення коштів лікарні на кисневе обладнання
Директор департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА вимагав відкат за виділення коштів лікарні на кисневе обладнання
Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
Житель Доманівки відрізав батькові ніс, губи та пеніс і поранив трьох поліцейських під час затримання
Житель Доманівки відрізав батькові ніс, губи та пеніс і поранив трьох поліцейських під час затримання
Украина хочет продлить программу с МВФ
Украина хочет продлить программу с МВФ
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
ГоловнаСуспільствоЖиття

Накопичувальну пенсійну систему в Україні можуть запустити у 2023 році, - Лазебна

Ухвалити відповідний закон мають цього року.

Накопичувальну пенсійну систему в Україні можуть запустити у 2023 році, - Лазебна
Фото: Макс Требухов

Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему у 2021 році, запуск системи можливий з 1 січня 2023 року.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала в ефірі програми "Свободи слова Савіка Шустера" в п'ятницю ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, міністерство на сьогодні працює над ухваленням закону про введення в Україні накопичувальної пенсійної системи вже в цьому році. Це дозволить підготувати всі необхідні підзаконні акти і визначити коли буде старт внесків.

"2021 рік я сподіваюся буде роком прийняття закону, 2022 рік - буде роком прийняття всіх необхідних підзаконних актів і підготовки всієї інфраструктури та 1 січня 2023 року - стане роком, коли працюють люди, ті категорії, які визначають закон, будуть відкладати на свої накопичувальні рахунки", - сказала Лазебна.

Міністр уточнила, що згідно з проєктом накопичувальна система буде обов'язковою для людей до 50 років, а для інших вона буде добровільною.

Нагадаємо, у листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд підготував законопроєкт про запуск накопичувальної пенсійної системи з 2021 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також