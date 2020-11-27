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Проєкт бюджету-2021 не передбачає скорочення соціальних виплат - голова Мінсоцполітики

Вона також зазначила, що документ передбачає зростання прожиткового мінімуму. 

Проєкт бюджету-2021 не передбачає скорочення соціальних виплат - голова Мінсоцполітики
Фото: Макс Требухов

Проєкт Державного бюджету на 2021 рік не передбачає жодного скорочення жодної соціальної виплати.

Про це в ефірі телеканалу “1+1” заявила голова Міністерства соціальної політики Марина Лазебна.

"Попри те, що сьогодні люди схвильовані, сьогодні глобальна криза, люди не мають впевненості у завтрашньому дні, бюджет на 2021 рік не передбачає, по-перше, жодного скорочення жодної соціальної виплати", - сказала Лазебна.

Вона також зазначила, що документ передбачає зростання прожиткового мінімуму. 

"Так, він зростає маленькими темпами – 9,3%, він покриває трошечки більше прогнозовану інфляцію, але все ж таки допомоги, які до нього прив’язані, теж будуть підвищені й ми будемо над цим працювати, щоб не було не тільки заборгованості, а щоб навіть було зростання", - пояснила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 26 листопада на позачерговому засіданні затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання.

У проєкті доходи бюджету на 2021 рік закладаються на рівні 1 трлн 92 млрд, видатки - 1 трлн 328 млрд гривень. Дефіцит - 5,47%.

Сергій Марченко назвав проєкт збалансованим, оскільки при його ухваленні було враховано більшість правок депутатів.

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