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В Мінфіні розповіли, як МВФ змусив уряд скоротити дефіцит бюджету-2021

Дефіцит у поданому проєкті довелося коригувати з урахуванням можливостей брати кредити.

В Мінфіні розповіли, як МВФ змусив уряд скоротити дефіцит бюджету-2021
Фото: espreso.tv

Кабінет міністрів змушений був скоротити дефіцит держбюджету на наступний рік з 6 до 5,5% за результатами переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це на брифінгу розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він пояснив, що значення дефіциту у поданому до другого читання проєкті довелося коригувати з урахуванням можливостей брати кредити.

"У нас були складні переговори з МВФ. В першу чергу, через те, що треба було знайти компроміс щодо видатків і дефіциту. Ми погоджували параметри дефіциту і були змушені прийняти ситуацію, при якій довелося скорочувати дефіцит. Ті розрахунки, які були перед першим читанням, треба було скоригувати виходячи з можливостей наших позик", - сказав Марченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 26 листопада на позачерговому засіданні затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання.

У проєкті доходи бюджету на 2021 рік закладаються на рівні 1 трлн 92 млрд, видатки - 1 трлн 328 млрд гривень. Дефіцит - 5,47%.

Сергій Марченко назвав проєкт збалансованим, оскільки при його ухваленні було враховано більшість правок депутатів.

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