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Тютюнова компанія "ТЕДІС Україна" програла суд АМКУ на 3,4 млрд грн

В "Тедіс Україна" заявили, що збираються оскаржити рішення.

Тютюнова компанія "ТЕДІС Україна" програла суд АМКУ на 3,4 млрд грн

Північний апеляційний суд прийняв рішення на користь Антимонопольного комітету України при розгляді скарги компанії "ТЕДІС Україна" на штраф в 3,4 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"25 листопада в Північному апеляційному господарському суді відбувся розгляд апеляційної скарги компанії ТЕДІС Україна проти АМКУ через його рішення про встановлення антиконкурентних узгоджених дій та накладений штраф в 3,4 млрд грн. Суд прийняв рішення на користь АМКУ", - йдеться в повідомленні.

В "ТЕДІС Україна" заявили, що збираються оскаржити рішення.

"Офіційно повідомляємо, що компанія ТЕДІС Україна не згодна з цим рішенням суду і буде звертатися до Верховного Суду з касаційною скаргою на попередні рішення судів для скасування рішення АМКУ. А дане рішення Північного суду вважаємо необґрунтованим і незаконним", - додали в компанії.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року АМКУ визнав, що компанія "ТЕДІС Україна" з 2013-го і до вересня 2015 року зловживала монопольним становищем на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет. Суд оштрафував компанію на 431 млн гривень і зобов'язав усунути порушення.

"ТЕДІС" зі штрафом не погодився і пішов до суду. 31 травня 2017 року рішення на користь АМКУ ухвалив Господарський суд Києва, а 9 лютого 2018 року - Київський апеляційний господарський суд.

31 березня 2017 року близько тисячі співробітників правоохоронних органів провели обшуки в "ТЕДІС Україна", яку запідозрили в несплаті податків і фінансуванні тероризму. Генпрокурор Юрій Луценко говорив, що з 2012 року бенефіціаром "ТЕДІС Україна" є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого рішенням РНБО були застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. А всі рішення в "ТЕДІС" приймаються за погодженням з топменеджером заводу ім. Дегтярьова, постачальником зброї "ДНР" і "ЛНР".

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