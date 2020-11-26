Тютюнова компанія "ТЕДІС Україна" програла суд АМКУ на 3,4 млрд грн

Північний апеляційний суд прийняв рішення на користь Антимонопольного комітету України при розгляді скарги компанії "ТЕДІС Україна" на штраф в 3,4 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"25 листопада в Північному апеляційному господарському суді відбувся розгляд апеляційної скарги компанії ТЕДІС Україна проти АМКУ через його рішення про встановлення антиконкурентних узгоджених дій та накладений штраф в 3,4 млрд грн. Суд прийняв рішення на користь АМКУ", - йдеться в повідомленні.

В "ТЕДІС Україна" заявили, що збираються оскаржити рішення.

"Офіційно повідомляємо, що компанія ТЕДІС Україна не згодна з цим рішенням суду і буде звертатися до Верховного Суду з касаційною скаргою на попередні рішення судів для скасування рішення АМКУ. А дане рішення Північного суду вважаємо необґрунтованим і незаконним", - додали в компанії.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року АМКУ визнав, що компанія "ТЕДІС Україна" з 2013-го і до вересня 2015 року зловживала монопольним становищем на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет. Суд оштрафував компанію на 431 млн гривень і зобов'язав усунути порушення.

"ТЕДІС" зі штрафом не погодився і пішов до суду. 31 травня 2017 року рішення на користь АМКУ ухвалив Господарський суд Києва, а 9 лютого 2018 року - Київський апеляційний господарський суд.

31 березня 2017 року близько тисячі співробітників правоохоронних органів провели обшуки в "ТЕДІС Україна", яку запідозрили в несплаті податків і фінансуванні тероризму. Генпрокурор Юрій Луценко говорив, що з 2012 року бенефіціаром "ТЕДІС Україна" є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого рішенням РНБО були застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. А всі рішення в "ТЕДІС" приймаються за погодженням з топменеджером заводу ім. Дегтярьова, постачальником зброї "ДНР" і "ЛНР".