Уряд надав "Нафтогазу України" право на освоєння Чорноморського шельфу без конкурсу

За словами Коболєва, найбільші ресурси газу України зосереджені саме на шельфі — 1-2 трлн куб. м.

Кабінет міністрів на засіданні в середу прийняв постанову "Про внесення змін до порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами", яким надав НАК "Нафтогаз України" право на розвідку і видобуток нафти і газу на шельфі Чорного моря без проведення аукціону.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз".

"Сьогодні уряд ухвалив важливе рішення: доручив Нафтогазу провести геологічне вивчення української частини Чорноморського шельфу та надав компанії право на отримання спеціальних дозволів на освоєння нафтогазових ділянок на морі.Ми, зі своєї сторони, налаштовані рішуче і готові у найкоротші терміни розпочинати сейсмічні дослідження на морі, після вирішення офіційних процедур", - йдеться в повідомленні.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який був присутній оналайн на засіданні Кабміну, повідомив, що збір за отримання спеціального дозволу на видобуток встановлюється у розмірі 10% початкової ціни на аукціоні, якщо глибина моря до 100 метрів та 1%, якщо глибина моря більше 100 метрів.

"За цей рік споживання газу становить — 29,8 млрд кубів, а рівень власного видобутку — 20,7 млрд кубів. Існуючі родовища газу виснажені на 80%. Таким чином Кабмін розраховує збільшити власний видобуток за рахунок видобутку на шельфі Чорного Моря", - повідомив Гончаренко.

ВІн додав, що міністр фінансів Сергій Марченко голосував проти цієї постанови.

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія у 2021 році, за кілька місяців після того, як отримає ліцензію, готова розпочати сейсміку.

"Це шанс, на який Україна чекала останні 10 років: серйозна державна компанія готова інвестувати власні кошти в енергонезалежність та залучати реального іноземного інвестора-партнера для розробки. Зараз ніхто достовірно не знає, де саме знаходяться запаси газу, наскільки складно і дорого буде підняти його на поверхню. Енергетична політика Заходу - все більше обмежувати інвестиції у видобування вуглеводнів", - написав Коболєв.

За його словами, найбільші ресурси газу України зосереджені саме на шельфі — 1-2 трлн куб. м.

"Це рішення дозволить наростити власний видобуток природного газу, створити робочі місця, наповнити як місцеві, так і державний бюджет України. Головне, що до розробки шельфу компанія зможе приступити відразу після прийняття нормативного акта і проходження процедури", - сказав на засіданні уряду міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Нагадаємо, в 2012 році Україна провела конкурс на укладення угоди про поділ продукції зі Скіфської ділянки на шельфі Чорного моря, його переможцем став консорціум на чолі з ExxonMobil Exploration and Production Ukraine B.V. (40%, оператор), Shell (35%), австрійська OMV в особі румунської "дочки" Petrom (15%) і НАК "Надра України" (10%).

Видобуток так і не почався через російську окупацію Криму.

У березні 2019 Кабінет Міністрів вирішив оголосити конкурс на укладення угоди про розподіл продукції (УРП) з розробки нафтогазоносної ділянки на шельфі Чорного моря.