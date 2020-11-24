Податкова достроково виконала план по доходах держбюджету-2020

Станом на 24 листопада Державною податковою службою вже виконані річні індикативні показники за доходами загального фонду державного бюджету.

При річному розписі 458,3 млрд грн по таких платежах, закріплених за ДПС, до загального фонду держбюджету на поточну дату вже надійшло 462,9 млрд грн. Тобто виконання становить 101,0%, або +4,5 млрд грн, інформує пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що, при недосягненні рівня виконання річних показників по окремих джерелах, деякі вже перевиконані, зокрема:

податок на додану вартість з урахуванням бюджетного відшкодування (+28,4 млрд), в тому числі за рахунок удосконалення роботи системи моніторингу ризиковості податкових накладних, ліквідації схем з податку на додану вартість;

адміністративні штрафи та інші санкції (+2,2 млрд);

акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (+0,7 млрд).

Міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що така статистика свідчить про ефективну роботу в сфері детінізації, оскільки обсяг "тіньових" операцій значно скорочується, а на їх місце виходить легальний та чесний бізнес, який сумлінно сплачує податки.

"В той же час відшкодування ПДВ відбувається без затримки та у визначені законодавством строки. Зокрема, у листопаді цього року очікується відшкодування ПДВ у сумі 12,5 млрд гривень", - запевнили у Мінфіні.

Раніше колишній міністр фінансів та ексрадник керівника Офісу президента України Ігор Уманський заявив, що державний бюджет втрачає 4,5-5 млрд гривень щомісяця лише на схемі "скруток" ПДВ, а махінації у податковій, фіскальній системі та митниці відновилися у повному обсязі.