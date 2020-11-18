Махінації з ПДВ відновилися у повному обсязі, - Уманський

Державний бюджет втрачає 4,5-5 млрд гривень щомісяця лише на схемі "скруток" ПДВ, а махінації у податковій, фіскальній системі та митниці відновився у повному обсязі.

Про це колишній міністр фінансів та ексрадник керівника Офісу президента України Ігор Уманський заявив під час брифінгу 18 листопада.

"Навесні, коли я розповів про махінації у фіскальній системі, податковій, митниці, приблизно на 10 млрд грн щомісяця, було сподівання, що за ці пів року цей кейс вдасться вирішити і забезпечити приблизно 120 млрд грн додаткового посилення дохідної частини бюджету", - заявив Уманський.

За словами ексміністра, за рахунок цього можна було створити або можливості для фінансування, або, щонайменше, зменшити дефіцит у державному бюджеті.

"Вимушений констатувати, на жаль, ті пів року, що я для себе відводив, скінчилися, кейс провалився. "Скрут" як був, так і відновився у повному обсязі - від 4,5 млрд грн до 5 млрд щомісяця за цією схемою бюджет втрачає", - пояснив Уманський.

Уманський також зазначив, що сьогодні знову від експортерів вимагають хабарі за відшкодування ПДВ.

"Що наразі відбувається у податковій? Поновилася практика стримання відшкодування ПДВ, знову є ознаки вимагання від експортерів "винагороди" за проведення цих відшкодувань. Підакцизна група майже на 50% знаходиться в тіні. До речі, ця група вже багато років працює через фіскалізатори і тотальне застосування РРО. Чи впоралася податкова система з цією групою виключно підакцизних товарів? Не впоралася", - констатував ексміністр фінансів.

Уманський зазначив, що це надто великий ризик колапсу податкової системи, а також можливості легального ведення бізнесу.

Нагадаємо, що в квітні колишній міністр фінансів Ігор Уманський в інтерв'ю LB.ua розповів, що хотів звільнити голову податкової Сергія Верланова у зв'язку з можливою корупцією. Він заявив, що через "скрутки" бюджет щомісяця недоотримує в середньому 5 млрд гривень.

Після цього лідери фракцій Верховної Ради домовилися створити тимчасову слідчу комісію, щоб перевірити заяви Ігоря Уманського про "скрутки" ПДВ.

Крім цього, глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що колишній міністр фінансів Ігор Уманський стане його радником. За словами Єрмака, його обурила інформація про корупційні схеми на митниці і в податковій, які озвучив Ігор Уманський. Тому він запропонував йому механізм, який допоможе винищити ці схеми.

24 квітня Кабмін звільнив голову податкової Сергія Верланова і керівника митної служби Максима Нефьодова. За версією міністра фінансів Сергія Марченка, відповідне рішення - це нібито перший крок до "перезавантаження Державної митної та Податкової служб".

12 листопада Уманський подав у відставку з посади радника голови ОПУ.