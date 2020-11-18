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Зеленський звільнив керівника СБУ Миколаївської області

Соломія Бобровська повідомила, що Герсак регулярно зустрічався з громадянами РФ з сумнівною репутацією.

Зеленський звільнив керівника СБУ Миколаївської області
Фото: Liga.net

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталія Герсака.

Про це йдеться в указі глави держави №505/2020.

"Звільнити Герсака Віталія Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області", - йдеться в документі.

Раніше народна депутатка Соломія Бобровська повідомила, що Герсак регулярно зустрічався з громадянами РФ з сумнівною репутацією. Нардепи направили депутатське звернення до СБУ з цього приводу. 

Нагадаємо, Герсака призначили на посаду у вересні 2019 року. 

У березні 2020 Володимир Зеленський провів кадрові зміни в керівництві Служби безпеки України. Президент призначив начальників трьох обласних управлінь СБУ та звільнив одного, а також призначив нового заступника голови служби.

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