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СБУ запобігла контрабанді 20 кілограмів кокаїну з Південної Америки

Вартість вилучених наркотиків становить майже 4 мільйони доларів США.

СБУ запобігла контрабанді 20 кілограмів кокаїну з Південної Америки
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України запобігла контрабанді 20-кілограмової партії кокаїну з Південної Америки.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Вартість вилучених наркотиків становить майже 4 мільйони доларів США за тіньовими розцінками. Оперативники спецслужби отримали інформацію, що наркоділки планують ввезти кокаїн на кораблі, який прибув до Морського торговельного порту "Південний", і він прихований серед вантажу бананів. Під час поглибленого митного огляду контейнера правоохоронці виявили 20 кілограмових брикетів із кокаїном", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба СБУ

Зараз тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, залучених у наркобізнес. Перевіряється можлива причетність до контрабанди кокаїну працівників органів контролю.

Фото: пресслужба СБУ

Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо, у жовтні Служба безпеки України блокувала в Одесі транзит через нашу країну 750 кілограмів психотропної речовини - каптагону, відомого як "бойовий наркотик Ісламської держави". Препарат викликає сильну наркозалежність, важкі побічні ефекти в організмі людини. На чорному ринку вилучений каптагон оцінюється у понад 30 мільйонів доларів.

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