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У середу вдень в Україні без опадів

Найтепліше - на заході, до +10.

У середу вдень в Україні без опадів
Фото: Твоє Місто

У середу, 18 листопада, в Києві мінлива хмарність, вночі мокрий сніг, удень без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень від нуля до +2 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, вдень +8...+10 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі мокрий сніг, удень без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень від нуля до +2 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі мокрий сніг, удень без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень +1...+3 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-6 градусів, удень -1...-3 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +2...+4 градуси, в Одеській області вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +6...+8 градусів.

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