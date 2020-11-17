У середу вдень в Україні без опадів

У середу, 18 листопада, в Києві мінлива хмарність, вночі мокрий сніг, удень без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень від нуля до +2 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, вдень +8...+10 градусів.
На півночі України мінлива хмарність, вночі мокрий сніг, удень без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень від нуля до +2 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, вночі мокрий сніг, удень без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень +1...+3 градуси.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-6 градусів, удень -1...-3 градуси.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +2...+4 градуси, в Одеській області вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +6...+8 градусів.