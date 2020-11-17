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Російські найманці на Донбасі порушили мирні домовленості

Увечері ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового.

Російські найманці на Донбасі порушили мирні домовленості
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз відкривали вогонь по українських позиціях. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Про це інформує пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Минулої доби, 16 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксоване одне порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід”. Впродовж дня спостерігалася тиша, проте у вечірній час з тимчасово окупованого селища Пікузи ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового", - сказано в ранковому зведенні.

Зазначається, що сьогодні у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська двічі порушили мирні домовленості. У районі населеного пункту Мар’їнка бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосували підствольний гранатомет.

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців не було.

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