У Харкові в результаті нападу загинув режисер Леонід Садовський

За версією слідства, чоловіка декілька разів вдарили по голові, коли він повертався додому через пустир.

71-річний завідувач кафедри одного з харківських вишів отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, мова йде про режисера, театрального педагога, завідувача кафедрою майстерності актора Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського Леоніда Садовського.

Інформацію про смерть Садовського підтверджують в учбовому закладі.

Як повідомляють у поліції, 14 листопада Садовського доставили до лікарні. За попередньою інформацією, чоловіка декілька разів вдарили по голові, коли він повертався додому через пустир.

"Зловмисник напав на нього ззаду і завдав невстановленим предметом травми, від чого потерпілий втратив свідомість. Отямившись, чоловік прийшов додому і розповів про подію дружині, яка викликала бригаду медичної допомоги. Чоловік був госпіталізований до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, де 16 листопада помер", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років тюремного ув’язнення.

Наразі поліція намагається встановити особу зловмисника.

Нагадаємо, 7 листопада у Кривому Розі 37-річний чоловік спричинив ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі восьмирічній дитині. Двоє потерпілих померли на місці, інші перебувають у лікарні.

Після скоєного нападника було затримано.

8 листопада нападнику з Кривого Рогу оголосили підозру в умисному вбивстві та замаху.