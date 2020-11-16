​Благодійний вечір і Тихий аукціон УКУ в Києві пройде дистанційно

Український Католицький Університет запрошує друзів і жертводавців 12 грудня 2020 року на Щорічний благодійний вечір і Тихий аукціон на підтримку навчальних програм, студентських стипендій і розвитку нового академічного містечка.
Про це повідомляють на сайті УКУ.
"Цього року УКУ вирішив присвятити цю подію 50-річчю пісні «Червона рута» - життєствердного гімну сучасної української ідентичності, написаного талановитим Володимиром Івасюком", - йдеться в повідомленні.
Субота, 12 грудня 2020 року о 17:00
Подія відбудеться у гібридному форматі наживо та дистанційно.
У програмі:
- Телеміст з різних куточків України та світу;
- Надихаючі промови;
- Звернення студентів;
- Тихий аукціон;
- Музична частина;
- Зіркові гості.
Ведучі Вечора – Олександр Педан та Ірина Озимок.
Дозволена кількість місць на участь наживо заповнена.
Благодійна пожертва на участь у Вечорі дистанційно – 2500 грн
РЕЄСТРАЦІЯ: forms.gle/YbmTGqcCqKznkRAN7
За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном: +38 096 963 3988: +38 096 515 3728
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