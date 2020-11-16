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​Благодійний вечір і Тихий аукціон УКУ в Києві пройде дистанційно

Цього року УКУ вирішив присвятити цю подію 50-річчю пісні "Червона рута".

​Благодійний вечір і Тихий аукціон УКУ в Києві пройде дистанційно

Український Католицький Університет запрошує друзів і жертводавців 12 грудня 2020 року на Щорічний благодійний вечір і Тихий аукціон на підтримку навчальних програм, студентських стипендій і розвитку нового академічного містечка.

Про це повідомляють на сайті УКУ.

"Цього року УКУ вирішив присвятити цю подію 50-річчю пісні «Червона рута» - життєствердного гімну сучасної української ідентичності, написаного талановитим Володимиром Івасюком", - йдеться в повідомленні.

Субота, 12 грудня 2020 року о 17:00 

Подія відбудеться у гібридному форматі наживо та дистанційно.

У програмі:

  • Телеміст з різних куточків України та світу;
  • Надихаючі промови;
  • Звернення студентів;
  • Тихий аукціон;
  • Музична частина;
  • Зіркові гості.

Ведучі Вечора – Олександр Педан та Ірина Озимок.

Дозволена кількість місць на участь наживо заповнена.

Благодійна пожертва на участь у Вечорі дистанційно – 2500 грн

РЕЄСТРАЦІЯ: forms.gle/YbmTGqcCqKznkRAN7

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном: +38 096 963 3988: +38 096 515 3728

e-mail: kyiv@ucu.edu.ua

supporting.ucu.edu.ua

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